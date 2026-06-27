Телефон-«гибрид» Commodore подешевел перед стартом предзаказов

Commodore, чей бренд не так давно выкупил блогер, выходит на рынок мобильных телефонов. Предзаказы на раскладушку Callback 8020 откроются 30 июня, и производитель порадовал будущих покупателей снижением цены. Сам телефон при этом будет «гибридом» смартфона и телефона.

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Базовая модель телефона теперь будет стоить 399 долларов вместо изначальных 500. Это касается всех расцветок: бежевого, белого, серебристого и полупрозрачного синего. Правда, дорогая версия Founders Edition с покрытием из 24-каратного золота осталась по старой цене в 640 долларов.

Callback 8020 создан как устройство для «цифрового детокса». У него Sailfish OS, но телефон поддерживает установку почти всех приложений под Android. В телефоне нет встроенного браузера и «токсичных» соцсетей. Мессенджеры всё ещё можно использовать, как и Spotify, Google Карты и др.