Из-за новой функции Telegram скоро станет конкурентом Discord

В бета-версии Telegram для Android 12.9 появилась функция создания сообществ, объединяющих несколько тематических групповых чатов. Сейчас она доступна только на тестовом сервере. На это обратили внимание профильные Telegram-каналы.

Владельцы групп смогут создавать новые сообщества или добавлять свои чаты в уже существующие. Для каждого сообщества можно задать название и фотографию. Входящие в него чаты могут быть общедоступными или скрытыми. В первом случае к ним смогут присоединяться все участники сообщества, во втором – только пользователи, получившие отдельное приглашение. Такой принцип работы напоминает систему открытых и закрытых каналов на серверах Discord.

По умолчанию любой участник сообщества сможет добавлять в него свои группы, однако владелец при желании сможет ограничить эту возможность, оставив право принимать такие решения только администраторам. Если чат входит в сообщество, соответствующая информация будет отображаться в его профиле вместе с навигацией по другим группам.

В списке диалогов все чаты сообщества по умолчанию будут отображаться отдельно, однако администраторы смогут объединить их в один элемент. При переходе в любой чат, входящий в сообщество, пользователь автоматически станет участником сообщества, но не будет автоматически добавлен в остальные группы – он сможет только просматривать их и при необходимости присоединяться.

На данный момент к сообществам можно привязывать только групповые чаты. В коде Telegram упоминается возможность добавления каналов, однако эта функция пока не активна, и сроки ее появления неизвестны.