Ледяную луну Сатурна назвали идеальным местом стоянки для полетов в дальний космос

Ледяная луна Сатурна - идеальное место для поселения и организации промежуточной стоянки для полетов в дальний космос, говорят сотрудники НАСА.

Ученые утверждают, что “изобилие ресурсов” на крупнейшем спутнике Сатурна может сделать его идеальным местом для межпланетной остановки астронавтов, отправляющихся в дальние космические путешествия, пишет New York Post. Это несколько необычное предложение было выдвинуто в исследовании, проведенном при поддержке НАСА, которое в настоящее время находится на рассмотрении для публикации в Acta Astronautica.

“Титан изобилует углеводородами — тем, что на Земле мы называем нефтью и природным газом”, - рассказал Universe Today главный автор исследования Конор Никсон, астроном из Центра космических полетов имени Годдарда.

Действительно, массивная луна Сатурна, которая примерно на 50 процентов шире каменистого естественного спутника Земли, обладает многими качествами, которые делают ее привлекательной в качестве космической остановки. Это единственное небесное тело за пределами Земли, имеющее плотную, богатую азотом атмосферу, а также реки, озера и моря, наполненные метаном и этаном - потенциальными предшественниками жизни, пишет New York Post.

Конор Никсон и его команда изучили потенциальные возможности использования этих обширных залежей углеводородов и пришли к выводу, что Титан потенциально пригоден в качестве базы базирования. Так совпало, что наша Луна, на которой, по словам НАСА, люди могли бы начать строить базу уже в 2027 году, обладает гораздо более скудными запасами углеводородов, таких как метан, сообщает Futurism.

“Такое сочетание большого количества восстановленного углерода наряду с доступными азотом и кислородом делает Титан привлекательным миром, богатым ресурсами”, - написали исследователи.

В электронном письме для Universe Today Конор Никсон отметил, что Титан на 5% состоит из метана, который используется для отопления дома и приготовления пищи, в то время как на поверхности содержатся “более тяжелые углеводороды”, такие как “пропан, используемый в баках для барбекю, бутан, используемый в зажигалках, а также керосин и бензин".

“Помимо сжигания этих углеводородов, мы также можем производить из них множество продуктов: пластмассы, синтетический каучук и сырье для всего - от растворителей до фармацевтических препаратов и даже пищевых продуктов”, - сказал автор исследования.

Исходя из этого, астроном сделал вывод, что спутник Сатурна мог бы служить либо более постоянным поселением, либо межгалактической заправочной станцией.

Согласно его докладной записке, астронавты могли бы заправляться на Титане во время возвращения на Землю или путешествия в отдаленные уголки нашей Солнечной системы, такие как Нептун, Уран или даже другие спутники Сатурна.

По словам Никсона, когда космический корабль совершит посадку на луну Сатурна, он будет пополнять запасы не только топлива, но и “сырья для продуктов питания, возможно, для 3D-принтеров, используемых для изготовления запасных частей, текстиля, посуды и многого другого”.

Конечно, подчеркивает New York Post, Титан создает собой некоторые, ну, скажем так, титанические трудности при организации космического пит-стопа. , Среди прочих сдерживающих факторов температура воздуха там в среднем составляет минус 290 градусов по Фаренгейту (-178 по Цельсию), атмосферное давление также на 50 процентов выше, чем на нашей планете, а сила тяжести составляет одну седьмую от той, к которой привыкли люди.

Тем не менее, организация космической базы может оказаться необходимой, если человечество планирует отправиться еще глубже в космос, отмечает New York Post.

“Хотя на данный момент такие предположения носят умозрительный характер, уникальные ресурсы, доступные на Титане во внешней части Солнечной системы, предполагают, что в конечном итоге будут разработаны миссии, которые смогут воспользоваться их преимуществами”, - говорится в документе.

В 2028 году НАСА планирует начать операцию "Стрекоза" - разведывательную миссию, направленную на то, чтобы выяснить, есть ли на Титане необходимые ингредиенты для поддержания жизни, пишет New York Post.