Под собором Парижской Богоматери обнаружены загадочные знаки

Археологи, проводящие раскопки собора Парижской Богоматери, обнаружили свидетельства многовековой истории, в том числе римскую монету 1700-летней давности и загадочные знаки, которые эксперты до сих пор не могут объяснить.

© Московский Комсомолец

Раскопки, которые велись в течение многих лет, начались после того, как собор Нотр-Дам был восстановлен после разрушительного пожара 2019 года. О последних результатах сообщило ранее в июне агентство Associated Press (AP).

Проводя раскопки во дворе собора, археологи обнаружили следы прошлого города на глубине примерно 4 метров под землей.

Среди находок - монета 4-го века с изображением императора Константина, а также фрагменты средневековой керамики с надписями, которые археологи пока не расшифровали.

Археолог Валентайн Брелу рассказал AP, что “редко можно найти цельную керамику”, добавив, что самыми удивительными находками были загадочные красноватые знаки, нанесенные внутри фрагментов керамики, которые экспертам еще предстоит расшифровать.

В ходе раскопок, которые французские СМИ назвали “раскопками века”, были обнаружены сотни других предметов, в том числе целые кувшины и чашки, которые были выброшены в уборную, пишет New York Post.

В отхожем месте, которое одновременно служило мусорной ямой, также были обнаружены осколки посуды и кости животных.

Археологи также нашли средневековые зерновые ямы, которые использовались для хранения собранного зерна с VI по X века.

На месте раскопок помимо этого был обнаружен порог римской эпохи, который, по словам археологов, был извлечен из более крупного сооружения, перевернут вверх дном и использован в качестве дорожного покрытия.

Люси Альтенбург, реставратор из парижского археологического отдела, рассказала AP, что такие раскопки - это “редкая возможность” для ученого.

“Есть надежда, что мы сможем вернуться в прошлое еще дальше, чем когда-либо раньше”, - сказала она.

Проект дает археологам шанс “поработать над чем-то, что ощутимо изменит историю Парижа”, добавила Люси Альтенбург.

Римские находки относятся к числу артефактов, которые археологи ценят больше всего, сообщает AP, хотя команда надеется обнаружить свидетельства пребывания галлов, которые жили в этом районе до римлян.

“Здесь вы можете увидеть слои — средневековый Париж, римский Париж, возможно, даже более ранний”, - рассказала AP студентка-археолог Ясмин Бенали.

Бенали добавила: “Благодаря этому город становится не похожим на открытку, а скорее на что-то, что еще предстоит открыть”.

По словам Люси Альтенбург, раскопки связаны с более масштабной реконструкцией площади Нотр-Дам, на которой, как ожидается, к 2028 году появятся деревья и другие привлекательные для посетителей объекты.

Эмили Картер, туристка из Манчестера, рассказала AP, что раскопки “заставляют Нотр-Дам снова почувствовать себя живым”.