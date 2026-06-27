NASA запустит спутник-буксир для спасения орбиты обсерватории Swift

NASA планирует 30 июня запустить экспериментальный спутник-буксир, который поможет спасти от падения на Землю космическую обсерваторию Swift. Аппарат захватит работающую более 20 лет обсерваторию и постепенно поднимет её орбиту, сообщается на сайте американского космического ведомства.

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Для вывода роботизированного аппарата LINK на орбиту будет использована ракета Pegasus XL воздушного базирования. Старт состоится во вторник в 00:23 по местному времени (13:23 мск) с атолла Кваджалейн в Тихом океане. Ракету сбросит с высоты 12 километров самолёт-носитель Stargazer.

Спутник, созданный компанией Katalyst Space, в автоматическом режиме сблизится с обсерваторией и захватит её манипуляторами. После этого с помощью собственных двигателей он в течение нескольких месяцев поднимет аппарат на заданную высоту. Это предотвратит неконтролируемое вхождение Swift в плотные слои атмосферы, которое ожидалось в конце текущего года.

Обсерватория Swift была выведена на орбиту в 2004 году для изучения космических гамма-всплесков, чёрных дыр, нейтронных звёзд и сверхновых. Изначально рассчитанная всего на два года работы, она функционирует до сих пор и за это время передала учёным огромный массив научных данных. Однако за два десятилетия высота её орбиты снизилась с первоначальных 585 до 373 км и продолжает неуклонно падать.

В NASA подчёркивают, что в случае успеха миссия станет первой в истории демонстрацией технологии орбитального обслуживания космических аппаратов. Подобные буксиры смогут продлевать срок службы спутников, что в перспективе позволит сэкономить десятки миллиардов долларов на замене выходящей из строя техники.