Киберудар по правилам: власти США снова открыли доступ к Mythos 5

Американская компания в сфере разработки ИИ Anthropic подтвердила, что власти США восстановили доступ к её самой мощной модели искусственного интеллекта Mythos 5 для ряда организаций, работающих в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении компании.

© Московский Комсомолец

По данным Anthropic, правительство уведомило разработчиков о том, что модель снова может применяться в структурах, которые занимаются управлением и защитой критически важной инфраструктуры. Ранее издание Semafor сообщало, что доступ к Mythos 5 был открыт более чем сотне американских учреждений, включая крупные компании и госагентства.

В компании отметили, что продолжают взаимодействовать с правительством США, чтобы расширить круг пользователей Mythos 5 и добиться возобновления работы ещё одной модели — Fable 5.

На момент публикации Anthropic уточняет, что процесс согласования доступа к ИИ‑системам остаётся в работе и будет продолжен.