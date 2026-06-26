«Мощность в два чайника»: Какой будет российская АЭС на Луне через десять лет

Пока что финансирование разработки ядерного реактора для отправки на Луну не ведется, его мощность должна составить 5 кВт, сказал НСН Иван Моисеев.

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Вместо полноценной АЭС на Луне должен появиться ядерный реактор мощностью 5 кВт, это вполне реалистичный проект, хотя пока у России на Луне ничего не получалось. Об этом НСН заявил глава Института космической политики Иван Моисеев.

Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию (АЭС) до 2036 года, проект указа президента опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. АЭС необходима для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества. Моисеев назвал реализацию такого проекта за десять лет вполне реалистичной, при этом мощность реактора составит всего 5 кВт.

«Речь идет о меморандуме между Россией и Китаем, о том, что мы попробуем это сделать. Причем имеется в виду не АЭС, а ядерный реактор мощностью 5 кВт, что сравнимо с мощностью двух электрочайников, а ядерно-электрическая мощность советских луноходов была 700 Вт. Ничего невозможного здесь нет, правда, пока у России с Луной ничего не получается. Попытались посадить станцию “Луна-25” — ничего не вышло, все остальные станции перенесены на отдаленные сроки. Если этот генератор будет сделан, то доставлять его на Луну придется китайцам, это очень небольшая конструкция», — сказал Моисеев.

Впрочем, отметил собеседник НСН, через десять лет реактор может уже не понадобиться.

«Через десять лет очень многое может измениться. Может быть, этот реактор уже не понадобится, может быть, потребуется другой, более мощный реактор. Кроме того, китайцы не обещают, что они его обязательно будут использовать. Да и финансирования особого нет, пока это просто общие разговоры. Проект не открыт, финансирование не открыто, есть только меморандум», — подытожил он.

Ранее китайская компания CAS Space успешно вывела пять спутников на орбиту. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».