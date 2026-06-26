Ученые обнаружили огромные скрытые системы магмы на Марсе

Специалисты факультетов наук о Земле и статистики Оксфордского университета обнаружили доказательства того, что в прошлом на Марсе существовали огромные магматические системы, схожие с земными. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил журнал Nature.

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Ученые проанализировали данные сейсмической активности, зафиксированные миссией NASA InSight на глубине около 24 километров под поверхностью Марса, и сопоставили сотни вариантов состава горных пород с сейсмическими показателями.

Выяснилось, что под границей залегают ультраосновные породы, богатые железом и магнием, но бедные кремнеземом. Над этим слоем находятся основные породы с более высоким содержанием кремнезема. По словам исследователей, такой слой появился в местах скопления расплавленной породы, которая постепенно разделялась. В частности, плотные кристаллы оседали в основании коры, а более легкие расплавы поднимались выше, передает журнал.

15 мая Европейское космическое агентство представило новые подробные снимки долины Шалбатана на Марсе, которые подтверждают теорию о существовании на планете древнего океана.