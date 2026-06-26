Будущий марсоход научили искать следы инопланетной жизни

Новый тест доказал, что марсоход «Розалинд Франклин» сможет отличить биологические молекулы от неживой химии.

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Международная группа ученых подтвердила, что бортовое оборудование марсохода «Розалинд Франклин» способно отличать молекулы биологического происхождения от неорганических. Результаты эксперимента, опубликованные в Earth and Planetary Science Letters, открывают новый этап в поиске внеземной жизни.

Как отличить живые и неживые молекулы

Буровые установки марсоходов уже не раз находили углеродсодержащие соединения в марсианских породах. Однако эти молекулы могут возникать как в результате жизнедеятельности, так и в ходе чисто химических процессов. Ученым нужен более надежный критерий. Таким критерием стала хиральность — свойство молекул существовать в двух зеркально отраженных формах, которые никогда нельзя повернуть так, чтобы они совпали. На Земле живые организмы строят свои молекулы почти исключительно в одной из этих форм, тогда как неживая химия дает равное количество обеих.

Объектами исследования стали пристан и фитан — устойчивые углеводороды, способные сохраняться в породах миллиарды лет и хорошо известные по составу нефти. Если на Марсе когда-то существовала жизнь, эти соединения могли бы сохранить ее «почерк» — явный перевес одной зеркальной модификации.

Для того, чтобы определить хиральность молекул был разработан специальный аппарат — анализатор органических молекул Марса (MOMA), который установили на марсоход. Этот прибор нагревает образец до выделения газов, после чего другие химические компоненты разделяют и идентифицируют их. Затем газы проходят через узкие трубки, покрытые изнутри веществом, которое по-разному удерживает две зеркальные формы. В результате изомеры достигают детектора раздельно.

Эксперимерт с Мурчисонским метеоритом

Чтобы проверить прибор в деле, исследователи под руководством Гийома Лесеньера из Института Макса Планка обратились к Мурчисонскому метеориту — углистому камню, упавшему в Австралии в 1969 году. Это один из чистейших образцов вещества ранней Солнечной системы. Используя точную копию трубок MOMA, команда впервые добилась четкого разделения хиральных форм пристана и фитана в реальном образце.

Ученые увидели равное соотношение углеводородов, что указывает на небиологическое происхождение вещества. Дальнейший анализ показал, что молекулы попали в метеорит не из космоса, а из земной атмосферы — во время падения камень прошел через слои воздуха, насыщенные продуктами сгорания ископаемого топлива. Соавтор Мануэль Райнхардт пояснил, что длительное тепловое и давление в недрах Земли со временем нивелирует исходную хиральность.

Теперь, когда методика проверена на реальном образце, марсоход готов к своей главной миссии. В 2030 году он совершит посадку на богатой глиной равнине вблизи марсианского экватора — области, где, по всем данным, когда-то текла вода. Если в древних отложениях сохранились следы жизни, анализатор MOMA сможет их зафиксировать.