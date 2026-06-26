Microsoft поймали на обмане пользователей

Компания Microsoft незаметно отказалась от своих слов, что компьютеру на Windows необходимо минимум 16 гигабайт оперативной памяти. На это обратило внимание издание Windows Latest.

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Журналисты заметили, что компания обновила руководство по использованию ноутбуков Microsoft Surface. В новой редакции инструкции говорится, что 8 гигабайт оперативной памяти «отлично подходят для повседневного использования». Авторы напомнили, что ранее IT-гигант утверждал, что для комфортной работы Windows 11 нужно минимум 16 гигабайт оперативной памяти. Они полагают, что поймали корпорацию на обмане своих пользователей.

По словам специалистов медиа, Microsoft в течение минимум двух лет утверждала, что компьютеры с актуальной операционной системой (ОС) Windows должны иметь 16 гигабайт памяти. Они напомнили, что еще в феврале фирма опубликовала на своем сайте документ, в котором заявила, что 32 гигабайта памяти отлично подойдут для геймеров. Позже фирма удалила это сообщение. Журналисты Windows Latest полагают, что компания изменила риторику из-за резко подорожавшей оперативной памяти и необходимости продавать компьютеры, которые имеют 8 гигабайт памяти.

Также в материале уточняется, что на поведение IT-гиганта из Редмонда повлиял выход MacBook Neo — ноутбук Apple имеет всего 8 гигабайт памяти. В заключение специалисты напомнили, что после выхода Windows 10 в 2015 году в корпорации утверждали, что 2 гигабайта оперативной памяти достаточно для работы ОС, но рекомендовали пользоваться устройствами, имеющими минимум 4 гигабайта памяти.

В конце июня Microsoft продлила бесплатную поддержку Windows 10 до 12 октября 2027 года. Ранее в компании установили октябрь 2026 года в качестве крайнего срока для получения обновлений Windows 10.