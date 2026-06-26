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THW: в водах Новой Зеландии обнаружен черный коралл возрастом 400 лет

Газета.Ru

В глубинах фьорда Фиордленд в Новой Зеландии ученые обнаружили гигантский черный коралл высотой около 4 метров и шириной 4,5 метра. По оценкам исследователей, его возраст составляет 300–400 лет, а сам организм может быть одним из крупнейших черных кораллов, когда-либо зафиксированных в водах Аотеароа — Новой Зеландии. Об этом сообщает Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington (THW).

Обнаружено гигантское живое существо возрастом 400 лет
© Газета.Ru

Профессор морской биологии Университета Виктории Веллингтона Джеймс Белл описал находку как «абсолютно огромную».

«Это самый большой черный коралл, который я видел за 25 лет работы морским биологом. Большинство черных кораллов, встречающихся при погружениях, небольшие, а крупные обычно не превышают двух-трех метров в высоту. Поэтому эта находка была по-настоящему захватывающей», — рассказал он.

Особую ценность находке придает то, что черные кораллы растут очень медленно. Крупные колонии играют ключевую роль в воспроизводстве вида, служа важным источником размножения.

«Определение мест обитания крупных кораллов позволит лучше защитить их: люди будут знать, где не следует бросать якоря или опускать ловушки», — отметил Белл.

Ричард Кинси, старший инспектор биоразнообразия Департамента охраны природы Новой Зеландии, был в составе водолазной группы, обнаружившей коралл.

«Увидеть такой огромный коралл, выплывающий из темноты, — это нечто особенное. Я уже почти 20 лет работаю морским инспектором во Фьордленде и редко вижу столь крупные кораллы. Это легко самый большой из тех, что я могу припомнить», — заключил ученый.

Вопреки названию, черный коралл снаружи не выглядит черным: живые полипы белого цвета, а черным является лишь внутренний скелет. Вид охраняется законом Новой Зеландии о дикой природе: его намеренный сбор или повреждение запрещены. Исследователи призвали сообщать о встречах с кораллами высотой более 4 метров для картирования их распространения во фьордах.