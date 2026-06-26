Apple выпустит компьютер за 760 000 рублей

Apple готовит к выпуску обновленный Mac Studio с новым процессором M5 Ultra, стоимость которого в максимальной конфигурации может превысить $10 000. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, M5 Ultra станет самым производительным чипом семейства M5 перед переходом Apple на линейку M6. Новый процессор получит около 36 вычислительных и 80 графических ядер. Компания также тестирует поддержку до 768 ГБ объединенной памяти, однако дефицит микросхем памяти может помешать выпуску такой конфигурации.

Изначально обновление Mac Studio ожидалось раньше в 2026 году, однако его выпуск, как утверждается, был отложен из-за проблем с поставками памяти и роста цен на комплектующие. По данным Bloomberg, презентация устройства может состояться в октябре 2026 года.

После недавнего повышения цен базовая версия Mac Studio с M3 Ultra и 96 ГБ памяти подорожала с $3999 (примерно 304 тыс. руб. по курсу на 26 июня) до $5299 (403 тыс. руб.). На этом фоне, по оценке издания, версия нового Mac Studio с M5 Ultra и максимальным объемом памяти может стоить более $10 000 (более 761 тыс. руб.).