Мошенники начали массово распространять вредоносные программы под видом «защищенных» мессенджеров, которые могут похищать данные пользователей, включая доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

По его словам, только за апрель 2026 года специалисты выявили более 4,7 тыс. фишинговых сайтов, предлагающих установить поддельные приложения для обмена сообщениями. Злоумышленники создают копии страниц популярных мессенджеров или запускают полностью фейковые сервисы, позиционируя их как единственный безопасный способ общения в России.

Как отмечает эксперт, пользователи чаще всего попадают на такие сайты через поисковую выдачу, рекламные ссылки или сторонние магазины приложений. В лучшем случае установленная программа демонстрирует рекламу и собирает контакты, а в худшем – представляет собой троян, который получает доступ к сообщениям, фотографиям, паролям и через них – к банковским приложениям и учетной записи на «Госуслугах».

«В лучшем случае вы скачиваете обычное приложение, которое показывает рекламу и собирает ваши контакты. В худшем – это троян, который получает доступ к вашим сообщениям, фото, паролям, а через них – к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах», – сказал Двилянский.

Эксперт рекомендует скачивать мессенджеры только из официальных магазинов приложений или с сайтов разработчиков, внимательно проверять запрашиваемые разрешения, сведения о разработчике и адрес сайта.