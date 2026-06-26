У кита впервые взяли прижизненную биопсию

Российские ученые впервые взяли прижизненную биопсию у краснокнижных горбатых китов. Исследования и наблюдения за китами длились месяц на побережье Баренцева моря, сообщила пресс-служба фонда "Природа и люди".

"Биопсия - это кусочек кожи и подкожного жира кита, который мы отбираем с помощью специального арбалета. Процедура практически незаметна для животного. Исследовав ткани, мы можем определить пол кита, а впоследствии - генетическую структуру горбачей. А анализ гормона кортизола даст понимание, испытывают ли животные стресс, в том числе хронический, от систематического антропогенного воздействия", - привела пресс-служба слова руководителя экспедиции, научного сотрудника ИПЭЭ РАН Натальи Крюковой.

Проект по изучению и сохранению вида реализует фонд "Природа и люди" совместно с учеными Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН и Мурманского арктического университета при поддержке фонда "Мир вокруг тебя" компании Siberian Wellness и АО "ОТЛК ЕРА".

За месяц работы в прибрежной акватории Кольского полуострова команда экспедиции прошла около 1 100 км морских маршрутов и провела 80 часов наблюдений за китами. Полученные кадры пополнят российские и международные каталоги, что поможет отслеживать пути миграции, социальные связи и регулярность возвращения морских гигантов в акваторию. У встреченных животных по возможности отбирались пробы биопсии. Подобная процедура именно с баренцевоморскими горбачами проводилась в России впервые.

Влияние растущего турпотока на поведение горбачей удалось оценить лишь частично - киты держались на расстоянии от побережья, и не все туроператоры были готовы далеко выходить в море. При этом ученые отмечают, что не всегда катера придерживались рекомендаций по наблюдению за китами, которые были утверждены для Мурманской области в марте этого года. В этом году в традиционных районах нагула - у села Териберка, губы Ура и полуострова Рыбачий - горбачей было зарегистрировано меньше, чем в предыдущие годы. В прошлом году к 20-м числам июня в акватории было отмечено 35 горбатых китов, в этом году за этот же период - только 16 особей. Специалисты подчеркивают, что о причинах таких изменений говорить пока рано.