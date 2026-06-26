IBM готовится к выпуску чипов по нормам 0,7 нм

IBM представила первый в мире чип с технологией производства менее 1 нм, созданный по техпроцессу 0,7 нм (7 ангстрем). Компания заявляет, что разработка открывает новый этап развития полупроводниковой отрасли, приближая производство микросхем к атомным масштабам.

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Новый чип содержит почти 100 млрд транзисторов на кристалле размером с ноготь, что почти вдвое превышает плотность размещения элементов по сравнению с 2-нм чипом IBM, представленным в 2021 году. В основе разработки лежит новая трехмерная архитектура транзисторов Nanostack, позволяющая вертикально размещать элементы и использовать различные материалы для каждого слоя с целью повышения производительности и энергоэффективности.

По оценке IBM, новая технология способна обеспечить до 50% прироста производительности или до 70% большей энергоэффективности по сравнению с 2-нм чипами компании. Кроме того, архитектура Nanostack позволяет уменьшить площадь памяти SRAM примерно на 40%, что особенно важно для систем искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры.

В IBM заявили, что технология уже успешно подтверждена экспериментально и обеспечивает выполнение реальных вычислений. Компания рассчитывает, что первые коммерческие продукты на базе новой архитектуры могут появиться примерно через пять лет.

Ранее Apple решила отказаться от выпуска чипов M6 Pro и M6 Max.