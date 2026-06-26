Найден способ защитить реки и озера от "кислородного голодания"

Китайские экологи обнаружили, что доля кислорода заметно выросла в водах сотен озер и рек в Китае благодаря резкому снижению концентрации органических загрязнителей, попадающих в пресноводные водоемы вместе со стоками. Это указывает на важность очистки сточных вод для защиты обитателей рек и озер от постоянного недостатка кислорода, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук (КАН).

"С одной стороны, рост температур воды под действием глобального потепления по-прежнему способствует снижению концентрации кислорода в воде. С другой, проведенный нами анализ показывает, что эти потери можно компенсировать путем очистки воды от органики и снижения расхода кислорода на окисление этих загрязнителей", - заявил профессор Института географии и лимнологии КАН (Нанкин) Чжоу Юнцян, чьи слова приводит пресс-служба штаб-квартиры КАН.

Как объясняют ученые, концентрация кислорода в пресноводных водоемах, а также в океанах и морях Земли постепенно падает в результате роста температур под действием глобального потепления. Это связано как с тем, что способность кислорода проникать в воду ухудшается по мере увеличения температуры окружающей среды, так и с ростом активности водных микробов, потребляющих кислород в процессе своей жизнедеятельности.

Китайские экологи заинтересовались тем, как эти тренды повлияли на концентрацию кислорода и условия обитания в 972 реках и 354 озерах, расположенных на территории Китая. Для получения этих сведений ученые изучили образцы воды, которые ежемесячно собирались в этих водоемах в промежутке между январем 2005 и декабрем 2022 года, а также проанализировали то, как менялась температура поверхности данных рек и озер в этот отрезок времени.

Вопреки ожиданиям исследователей, доля кислорода в водах 56% рек и 34% озер не упала, а существенным образом выросла с начала столетия, тогда как лишь в 0,9% рек и 13% озер экологи зафиксировали снижения в насыщенности воды этим элементом. Аналогичным образом снизилась частота эпизодов гипоксии, опасно низкой концентрации кислорода - с 170 подобных инцидентов в 2005-2010 гг. до 25 случаев в промежутке между 2017 и 2022 гг.

Последующее сравнение проб воды показало, что эти улучшения были связаны не с ростом активности фитопланктона или другими природными факторами, а со снижением концентрации фосфорных и азотных удобрений и органических загрязнителей, попадающих в реки и озера вместе со сточными водами из городов и сельскохозяйственных угодий. Это подчеркивает необходимость высокоэффективной очистки стоков от органики для защиты природных водных сред от гипоксии, подытожили ученые.