Samsung представила антиаллергенную технику

На российском рынке появились новые бытовые устройства для дома - кондиционер Samsung Bespoke AI WindFree и беспроводной вертикальный пылесос Samsung Jet 85S. Оба позиционируются как техника с повышенными возможностями фильтрации воздуха и снижения концентрации аллергенов в жилых помещениях.

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Кондиционер Bespoke AI WindFree оснащен фильтром стандарта PM1.0, который улавливает частицы размером до 1 микрона, включая мелкую пыль, перхоть животных и аллергены. Особенность модели - режим WindFree, при котором воздух рассеивается через 23 000 микроотверстий в корпусе, а не подается направленным потоком. По данным производителя, это снижает перемещение пыли в помещении и исключает сквозняки. Встроенный датчик движения определяет местоположение человека и направляет воздушный поток в противоположную сторону. Устройство умеет учитывать погодные условия и предпочтения пользователя при автоматическом выборе режима. Управление доступно через приложение SmartThings.

Российская Газета

Пылесос Samsung Jet 85S оснащен цифровым инверторным мотором HexaJet с частотой вращения до 140 000 об/мин и мощностью всасывания до 250 Вт в турборежиме Jet. Выходной HEPA-фильтр задерживает частицы от 3 микрон - в том числе пыльцу, споры плесени и перхоть животных. По заявлению компании, фильтр не пропускает обратно в воздух 99% улавливаемых аллергенов. Прибор весит 2,43 кг, аккумулятора хватает примерно на час работы на минимальной мощности. В комплект входят удлиненная щелевая насадка и насадка Pet Tool+, а щетка оснащена подсветкой и механизмом защиты от намотки волос.