Перечислены признаки поломки экрана смартфона

Некорректная работа сенсорного дисплея может указывать на серьезные проблемы со смартфоном. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа перечислили признаки в работе экрана смартфона, которые могут указывать на скорую поломку устройства. В первую очередь они рассказали о ложных касаниях, в результате которых телефон сам может открывать определенные приложения, набирать текст и даже отправлять сообщения. Проблему может вызвать некачественное защитное стекло или скопившаяся на дисплее грязь или жидкость. Выступающий из корпуса дисплей также свидетельствует о неполадке — часто это происходит, когда аккумулятор внутри устройства выходит из строя и вздувается.

Внезапно появившиеся зеленые линии на экране, с которыми изредка сталкиваются пользователи, чаще всего свидетельствуют о неправильной работе шлейфа, который соединяет переднюю панель и материнскую плату. Авторы объяснили, что если дисплей не заменить на новый, то со временем он совсем перестанет работать.

Многие владельцы аппаратов сталкиваются с засветкой матрицы, выгоревшими пикселями или прочими признаками деградации дисплея. «Как только вы обнаружите одну из этих неполадок, то сделайте резервную копию всех своих данных и незамедлительно замените экран», — посоветовали журналисты.

В конце июня журналисты BGR призвали пользователей временно не устанавливать Android 17 на смартфоны из-за ошибок в операционной системе (ОС). Специалисты рекомендовали дождаться выхода стабильной версии системы.