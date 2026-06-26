"Роскосмос" представил амбициозную программу развития космонавтики

"Роскосмос" предлагает начать полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой после 2036 года, следует из проекта указа президента РФ об основах госполитики в области космической деятельности. Указ подготовлен госкорпорацией и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В проекте отмечается, что реализация государственной политики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие Российской Федерации.

К ним относятся до 2036 года:

исследование Луны автоматическими космическими аппаратами, доставка образцов грунта на Землю;

создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны;

развертывание орбитальной станции;

создание новых средств выведения, в том числе на основе технологий многоразового использования ракетно-космической техники;

развертывание многоспутниковой низкоорбитальной группировки космических аппаратов широкополосной связи;

кратное увеличение числа космических аппаратов в группировке дистанционного зондирования Земли;

кратный рост точности позиционирования по сигналам ГЛОНАСС.

После 2036 года:

исследование Венеры при помощи автоматических космических аппаратов;

создание и вывод в космическое пространство транспортных средств, использующих ядерную энергетическую установку;

использование российской орбитальной станции для производства в космосе и проведения научных и прикладных экспериментов;

поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов;

предоставление услуг космической связи в составе гибридных сетей связи;

выход на рынок услуг по мониторингу космической обстановки и предотвращению опасных сближений космических объектов;

выход на рынок услуг по обслуживанию, предоставлению каналов связи для управления и по перемещению космических аппаратов между орбитами и изменению параметров их орбит.

Справка "РГ"

Как ранее рассказал "РГ" директор ИКИ РАН академик Анатолий Петрукович, в новом нацпроекте технологического лидерства "Развитие космической деятельности" предусмотрено 16 запусков именно научных космических аппаратов. Какие самые амбициозные?

"Ничего "не амбициозного" в нашей программе быть просто не может, - отметил Анатолий Петрукович. - Каждая позиция прошла очень строгий отбор и по определению стала приоритетом. А основных направлений несколько. Это исследование околоземного пространства, Солнца, Венеры, дальней Вселенной, медико-биологические миссии. И, конечно, это большая лунная программа. Предусмотрены как орбитальные, так и посадочные аппараты, которые позволят нам в течение ближайших десяти лет создать российский форпост на Луне, сотрудничая, в том числе, и с другими странами".

По словам ученого, для первых посадок на Луне и мы, и американцы, и китайцы просто, условно говоря, выбирали место поровнее, где-то в средних широтах. И все равно многие переворачивались при посадке. "А сегодня всех интересуют уже районы, важные с точки зрения дальнейшего развития. В наших приоритетах приполярные районы, где, мы считаем, наиболее перспективно создание постоянных лунных баз. Там более щадящий тепловой режим: в смысле перегрева днем. Там в затененных районах может быть лед под грунтом, - говорит ученый. - После "отсева" хороших мест на Луне остается не очень много. И, конечно, за них будет конкуренция".

Ядерная энергетика нужна, чтобы на других небесных телах делать что-то практически значимое

Ранее сообщалось, что запуск космических аппаратов для изучения естественного спутника земли "Луна-28", "Луна-29" и "Луна-30" может состояться в 2032-2036 гг. Ближайшие запланированные миссии - "Луна-26" и "Луна-27".

Как подчеркнул Анатолий Петрукович, ядерная энергетика нужна, чтобы на других небесных телах делать что-то практически значимое. Например, многие лунные станции уже сейчас имеют такие малогабаритные ядерные "батарейки", генерирующие несколько десятков ватт, которые подогревают ключевые элементы аппарата, пока он ночью пребывает в "спящем режиме". Но чтобы что-то еще делать ночью или крупную технику днем обеспечивать энергией, нужны источники гораздо большей мощности.

Адаптация ядерных технологий к условиям космического пространства требует значимых усилий во многих направлениях науки и техники. Если упрощенно, то необходимо создать малогабаритный, но эффективный источник энергии, который уместится под обтекатель ракеты, выдержит запуск и посадку на планету. Необходимо решить задачу охлаждения в условиях вакуума и яркого солнечного излучения.

Эффективность преобразования энергии реактора, тепловой энергии в электрическую, напрямую зависит от температуры рабочих элементов. Для достижения практически значимых характеристик "энергоустановок" необходимо создание материалов, выдерживающих температуры свыше 2000 градусов на протяжении нескольких лет. Причем без технического обслуживания, без возможности ремонта и замены! И такие разработки ведутся.

Что касается Венеры, то в настоящее время разработка российского посадочного аппарата "Венера-Д", предназначенного для изучения поверхности второй планеты Солнечной системы, находится на стадии эскизного проектирования. Миссия заложена в федеральный проект "Космическая наука" с предполагаемой датой старта в 2036 году. Разработчиком выступает НПО имени Лавочкина в Химках, головным научным институтом - ИКИ РАН.

Мы должны доказать, что долетим до Венеры, сядем и измерим на ней все, что хотим измерить

"Венера-Д" - миссия, где будет все: орбитальный, посадочный аппараты, аэростат, - говорит академик Петрукович. - Предстоит определить, как будет выглядеть космический аппарат, из каких систем состоять, провести все технические расчеты. Наш институт отвечает за научную аппаратуру и научную программу. Предприятия "Роскосмоса", которые отвечают за технику, должны предоставить обоснование, что это все достижимо, в какие сроки и за какие средства. Мы должны доказать, что долетим до Венеры, сядем и измерим на ней все, что хотим измерить. Дата запуска будет уточнена по завершении эскизного проекта. Но точно в пределах текущего периода планирования - не позднее 2036 года. Последний раз мы садились на Венеру в 1985 году. Были и остались единственными. Прошло сорок лет. Понятно, что параметры новой научной аппаратуры будут на голову выше той. Конечно, в рамках достижимого с точки зрения техники. Да, основная проблема Венеры - запредельные температура и давление. Любой аппарат там рано или поздно перегревается. Нужна электроника, которая может работать при таких градусах. Пока, как только мы пытаемся проработать больше времени, то есть при большей температуре оборудования, сразу теряем в качестве измерения. Вот такие объективные ограничения".