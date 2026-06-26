Анализ ДНК изменил историю Марокко

Выяснилось, что уже в 3800 году до н.э. на северо-западе Африки процветало земледелие, а местные общины торговали с Иберией и Британией.

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Долгое время история древнего Средиземноморья вращалась вокруг Греции, Рима и Египта, а Северо-Западная Африка оставалась в тени. Считалось, что регион вышел на мировую арену лишь с прибытием финикийских торговцев около трех тысяч лет назад. Однако археология рисует совершенно иную картину. Работа опубликована в Journal of Mediterranean Archaeology.

Задолго до того, как первые корабли финикийцев достигли западного Средиземноморья, на территории современного Марокко уже существовали сообщества земледельцев и скотоводов. Более того, эти люди активно пересекали Гибралтарский пролив, участвуя в торговле и культурном обмене на дальние расстояния. Это подтверждает исследование, обобщившее археологические находки и данные анализа ДНК.

Долгое время история древнего Средиземноморья вращалась вокруг Греции, Рима и Египта, а Северо-Западная Африка оставалась в тени. Считалось, что регион вышел на мировую арену лишь с прибытием финикийских торговцев около трех тысяч лет назад. Однако археология рисует совершенно иную картину. Работа опубликована в Journal of Mediterranean Archaeology.

Задолго до того, как первые корабли финикийцев достигли западного Средиземноморья, на территории современного Марокко уже существовали сообщества земледельцев и скотоводов. Более того, эти люди активно пересекали Гибралтарский пролив, участвуя в торговле и культурном обмене на дальние расстояния. Это подтверждает исследование, обобщившее археологические находки и данные анализа ДНК.

Перекресток миров

Исследование охватывает период почти в три тысячи лет: примерно с 3800 по 500 год до н. э. Это время строительства Стоунхенджа, расцвета Нового царства в Египте и зарождения финикийской морской торговли. Как выяснилось, Северо-Западная Африка тогда вовсе не была глухой окраиной. Гибралтарский пролив, разделяющий современные Марокко и Испанию, тысячелетиями служил естественным коридором, соединявшим Африку и Европу. Местные жители поддерживали контакты с Иберийским полуостровом, взаимодействовали с народами Сахары, а позже — со средиземноморскими торговцами.

Сельское хозяйство появилось в этом регионе еще в период неолита, по крайней мере с 5400 года до н.э. Однако настоящий прорыв произошел около 3800 года до н.э.: методы земледелия и животноводства стали значительно интенсивнее. Это подтверждает поселение Уэд-Бехт — огромный по тем меркам центр площадью около 10 гектаров. В нем проживало более тысячи человек, которые разводили скот, выращивали урожай и хранили здесь излишки продовольствия. Это один из крупнейших памятников Африки бронзового века, указывающий на высокий уровень социальной организации.

Миф о колонизации

Самым загадочным периодом в истории Северо-Западной Африки остается второе тысячелетие до нашей эры. Именно тогда здесь появились каменные гробницы-цисты, которые говорят об изменениях в социальной структуре. Раскопки в Ках-Куш выявили круглые дома с загонами для скота — признак оседлой земледельческой общины. О том, что связи с дальними землями не прерывались, свидетельствует бронзовый меч, обнаруженный на севере Марокко — его ближайшие аналоги найдены на Британских островах.

К началу первого тысячелетия до н.э. на территори современного Марокко появляются финикийцы. Традиционно их приход рассматривают как колонизацию, в результате которой отсталые местные племена получили передовую культуру от чужеземных торговцев. Однако находки в Ках-Куш опровергают этот тезис. Местные жители и тогда продолжали строить дома в своих архитектурных стилях и вели привычный образ жизни. Достижения финикийцев, такие как керамика, сделанная на гончарном круге, и железные орудия, перенимались весьма избирательно.