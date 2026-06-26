Приложение Telega прекратит работу

Приложение Telega, которое является неофициальным клиентом мессенджера Telegram, прекратит свою работу с 1 июля. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили разработчики.

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В пресс-службе приложения уточнили, что пользователям с активной подпиской «Телега плюс» вернут средства.

— В формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям, — написали в Telegram-канале приложения.

Telega удалили из App Store в начале апреля. Незадолго до этого появилось расследование, согласно которому клиент может читать чужие переписки и сливать данные пользователей. Тогда представители приложения обратились в Федеральную антимонопольную службу с жалобой.

В пресс-службе Telega объяснили, почему их приложение было удалено. Это, по мнению пресс-службы платформы, было связано с большим количеством негативных комментариев из-за введения списков ожидания на авторизацию. Впоследствии пользователи Telega обратили внимание на то, что система iOS стала помечать приложение как вредоносное.