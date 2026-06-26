Наушники Apple оказались лучше смарт-часов

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Наушники AirPods Pro 3 оказались точнее большинства современных умных часов при измерении пульса. К такому выводу пришли специалисты CNET по итогам собственного тестирования.

Во время испытаний AirPods Pro 3 показали среднюю погрешность всего 2 удара в минуту, или 1,23%. Лучший результат продемонстрировали только Apple Watch Series 11 со средней погрешностью менее 1 удара в минуту (0,63%). При этом AirPods Pro 3 превзошли по точности такие устройства, как Samsung Galaxy Watch 8, Google Pixel Watch 4, Garmin Venu 4 и Amazfit Bip 6.

В CNET отмечают, что наушники используют технологию фотоплетизмографии, аналогичную применяемой в Apple Watch. Алгоритмы измерения основаны на многолетних разработках Apple и данных более чем 50 млн часов исследований Apple Health Study. По словам компании, датчик пульса в AirPods Pro 3 стал самым компактным в истории Apple.

Журналисты также отметили, что, несмотря на высокую точность, использование AirPods Pro 3 для отслеживания пульса менее удобно, чем умных часов. Пользователю приходится полагаться на смартфон, а для корректной записи данных необходимо следить за подключением устройств. Тем не менее авторы исследования считают, что AirPods Pro 3 способны заменить умные часы тем, кому требуется только точное измерение сердечного ритма во время тренировок.