В МАХ появились комментарии в публичных каналах

В течение нескольких недель возможность подключить комментарии появится у всех авторов публичных каналов в мессенджере MAX, позднее - приватных. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.

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В тесте приняли участие более 100 авторов, блогеров, политиков, военкоров и СМИ. Возможность оставить комментарий в публичном канале доступна всем пользователям МАХ на устройствах Android, а также в десктопной и веб-версии мессенджера. Авторы смогут видеть количество сообщений под постом и отвечать подписчикам от лица канала.

Для подключения функции понадобится активировать опцию "Комментарии" в настройках канала.

В июне количество публичных и приватных каналов в MAX превысило 9 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 400 миллионов подписчиков.