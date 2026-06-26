Планшет Huawei научился обмениваться файлами с Windows

Huawei выпустила обновление для MatePad Edge. Оно в том числе добавляет функцию обмена файлами с компьютерами под управлением Windows.

© Ferra.ru

Для этого в устройстве предусмотрено приложение, которое устанавливает связь между планшетом и компьютером. После этого файлы можно копировать так же просто, как между папками на одном устройстве.

Обновление с номером HarmonyOS 6.1.0.125 также приносит другие улучшения:

Оптимизирован глобальный поиск в настройках. Улучшена работа стилуса. Повышена стабильность связи с другими устройствами Huawei. Улучшено отображение главного экрана и общая производительность системы. Установлены свежие обновления безопасности за июнь 2026 года.