Арктический плавучий университет внедрит новые методы изучения волн

В экспедиции «Арктический плавучий университет» 2026 года ученые применят новые методы исследования волн и течений в арктических морях. Специалисты Морского гидрофизического института РАН будут использовать контактные и дистанционные способы сбора данных с борта судна, пишет ТАСС.

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По словам руководитель экспедиционного отряда Александр Сабуров, будут проведены измерения с помощью волноизмерительных буев, беспилотника и радиолокатора, установленного на пеленгаторной палубе. Полученные показатели сравнят между собой для оценки точности методов в условиях высоких широт.

Работа необходима для изучения изменений в Северном Ледовитом океане, где сокращение ледового покрова влияет на рост роли волн в разрушении льда и перемешивании воды, отметил Сабуров.

Во время рейса между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа ученые также выполнят три океанологических разреза. Они изучат распространение теплых атлантических вод и продолжат исследования карбонатной системы океана и потоков углекислого газа.