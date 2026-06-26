В Китае обнаружили владение царской династии

Источник China Daily сообщает о новых результатах многолетних раскопок в провинции Шэньси, где археологи уточнили устройство аристократического владения эпохи Западной Чжоу и его роль в системе раннекитайского государства.

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Комплекс Чанчунь в уезде Фупин после четырех лет исследований интерпретируется как крупное аристократическое владение середины и позднего периода Западной Чжоу. Он расположен в регионе Гуаньчжун между древними столицами Фэнхао и Лои, где в XI–VIII веках до н. э. формировалась политическая структура династии.

Система Западной Чжоу опиралась на распределение земель между родственниками правящего дома и приближенными чиновниками. Эти территории не были независимыми образованиями, но выполняли функции локального управления, включая сбор налогов, контроль ресурсов и поддержание связи с центром.

Некрополь Байцзя и его структура

Найденные артефакты, включая нефрит, золото и сложные погребальные конструкции, указывают на выраженную социальную иерархию. Одновременно производственные зоны и жилые структуры показывают, что владение не ограничивалось функцией элитного некрополя, а включало полноценную экономическую систему с ремеслом и управлением ресурсами.

Комплекс Чанчунь фиксирует взаимодействие административных практик, ритуальной культуры и хозяйственной деятельности в рамках одной локальной системы, отражающей принципы организации раннего китайского государства.