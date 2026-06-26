Ученый раскрыл тайну появления жизни на Земле

Жизнь на Землю была занесена из космоса около 4 миллиардов лет назад, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» академик РАН, доктор геолого-минералогических наук Алексей Розанов.

По его словам, доказательства этому обнаружены внутри метеоритов, где найдены окаменевшие остатки микроорганизмов. Ученый пояснил, что в метеоритах были обнаружены споры разверзания — характерные трещины на оболочке спор, которые появляются при их созревании.

Эти находки, по его мнению, являются убедительным свидетельством внеземного происхождения жизни. Ранее подобные утверждения отвергались как засорение земными породами, но исследования Розанова подтвердили подлинность находок.

Розанов также выступил с критикой традиционных представлений об эволюции. По его словам, окружающая среда не формирует организмы, а лишь отсеивает те, которые не соответствуют условиям существования. Он заявил, что теории Дарвина о приспособляемости видов не совсем точны: природа не вырабатывает новые признаки, а выбирает из уже готового материала.

Сколько раз жизнь на Земле вымирала?

Говоря о вымирании динозавров, академик назвал популярную версию о падении астероида «фантазией и легендой». Он отметил, что разнообразие динозавров начало сокращаться за 12–15 миллионов лет до предполагаемого удара метеорита, что ставит под сомнение связь этих событий. При этом он не отрицает, что падение метеорита могло иметь локальные катастрофические последствия.