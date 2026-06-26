На дно Байкала спустили умный аппарат

Ученые проводят на Байкале уникальную экспедицию, главным действующим лицом которой стал автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), созданный специалистами Института проблем морских технологий во Владивостоке.

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Подводный аппарат, работающий сейчас в озере Байкал, относится к серии "малых морских технологов". Он способен опускаться на глубину 3,5 километра, на протяжении 12 часов собирая научные сведения по заданной программе. Этот робот не зависит от оператора и от кабельной связи, рассказали в Сибирском отделении Российской академии наук.

К местам очередных погружений АНПА доставляет одно из судов научно-исследовательской флотилии Лимнологического института СО РАН.

Перед учеными и автономным аппаратом в деле изучения Байкала стоят несколько задач. Одна из них связана с исследованием грязевых вулканов - важно определить, завершилась ли на дне озера вулканическая деятельность. Еще одна задача - оценить состояние экосистемы.

Исследователи отмечают, что нынешние глубоководные погружения стали логичным продолжением давней, полувековой истории изучения знаменитого озера, в которое уже не раз спускались и необитаемые машины, и аппараты с людьми на борту.