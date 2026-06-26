На дно Байкала спустили умный аппарат

Умный аппарат спустили в Байкал, чтобы исследовать вулканы на дне озера
Ученые проводят на Байкале уникальную экспедицию, главным действующим лицом которой стал автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), созданный специалистами Института проблем морских технологий во Владивостоке.
Подводный аппарат, работающий сейчас в озере Байкал, относится к серии "малых морских технологов". Он способен опускаться на глубину 3,5 километра, на протяжении 12 часов собирая научные сведения по заданной программе. Этот робот не зависит от оператора и от кабельной связи, рассказали в Сибирском отделении Российской академии наук.
К местам очередных погружений АНПА доставляет одно из судов научно-исследовательской флотилии Лимнологического института СО РАН.
Перед учеными и автономным аппаратом в деле изучения Байкала стоят несколько задач. Одна из них связана с исследованием грязевых вулканов - важно определить, завершилась ли на дне озера вулканическая деятельность. Еще одна задача - оценить состояние экосистемы.
Исследователи отмечают, что нынешние глубоководные погружения стали логичным продолжением давней, полувековой истории изучения знаменитого озера, в которое уже не раз спускались и необитаемые машины, и аппараты с людьми на борту.