Apple решила проблемы с шарниром складного iPhone

По данным издания The Elec, Apple устранила неполадки в механизме складывания своего первого складного iPhone. Массовое производство должно начаться уже в следующем месяце.

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Ранее возникали опасения, что релиз могут отложить. Во время тестов, которые имитировали миллионы открытий и закрытий, шарнир издавал лёгкий скрип. На отдельных этапах сборки рос процент брака. Однако, по словам источников, большинство проблем уже решено.

Ожидается, что складной iPhone получит основной экран диагональю 7,8 дюйма от Samsung. Внешний экран там размером 5,5 дюйма.

Внутри установят процессор Apple A20, модем C2 и две камеры. Вместо системы распознавания лиц Face ID предусмотрена Touch ID.

Ориентировочная цена около 2000 долларов.