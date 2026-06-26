Земля может потерять коралловые рифы

Обесцвечивание происходит, когда высокая температура воды вызывает у кораллов сильный стресс. Они теряют симбиотические микроводоросли — зооксантеллы, которые обеспечивают их большей частью энергии и придают характерную окраску. Без этих водорослей кораллы становятся белыми и могут погибнуть, если тепловой стресс продолжается слишком долго.

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По данным международной инициативы International Coral Reef Initiative, продолжающееся глобальное событие обесцвечивания уже затронуло более 80% коралловых рифов мира. Это крупнейший подобный эпизод за всю историю наблюдений и уже четвёртый случай глобального обесцвечивания, однако предыдущие события были менее масштабными и продолжительными.

Особую тревогу у исследователей вызывает то, что океан продолжает оставаться необычно тёплым уже несколько лет подряд. Даже после окончания природного климатического явления Эль-Ниньо температура поверхности моря остаётся на рекордных уровнях, что не даёт кораллам времени на восстановление.

Учёные отмечают, что некоторые виды способны адаптироваться к более высоким температурам или заселяться более устойчивыми к жаре симбиотическими водорослями. Однако скорость глобального потепления значительно превышает естественные темпы такой адаптации. В результате многие рифы постепенно утрачивают сложную структуру и превращаются в участки, покрытые преимущественно водорослями.

Коралловые рифы занимают менее 1% площади океанского дна, но служат средой обитания примерно для четверти всех морских видов. Кроме того, они защищают побережья от штормов, поддерживают рыболовство и туризм, обеспечивая средства к существованию для сотен миллионов людей.

По мнению специалистов, локальные меры охраны — сокращение загрязнения, борьба с чрезмерным выловом рыбы и создание морских заповедников — помогают повысить устойчивость отдельных рифов. Однако без существенного сокращения глобальных выбросов парниковых газов сохранить большинство коралловых экосистем в их нынешнем виде, вероятно, не удастся.