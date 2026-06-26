$75.6385.77

В смартфонах Samsung нашли вредные приложения

Lenta.ru

В XDA посоветовали удалить ряд вредных приложений со смартфонов Samsung. Материал опубликован на сайте медиа.

В смартфонах Samsung нашли вредные приложения
© Лента.Ru

Редактор портала Хэмлин Розарио заявил, что Samsung часто оснащает свои устройства предустановленными программами, которые значительно уступают более полезным и популярным приложениям. Специалист раскритиковал их за ограниченный функционал, наличие рекламы и проблемы в работе и рекомендовал пользователям удалить эти сервисы.

В первую очередь Розарио обратил внимание на браузер Samsung Browser. Он заметил, что этой программой неудобно пользоваться, если на компьютере и других устройствах уже установлен другой сервис для веб-серфинга — Google Chrome, Mozilla Firefox и прочие. Также журналист посоветовал отказаться от программы для создания заметок Samsung Notes, заметив, что оно не работает в «облаке» и не поддерживается на других гаджетах, кроме смартфонов.

Однозначно вредной программой автор назвал Samsung TV Plus. Это якобы бесплатный стриминговый сервис, который дает доступ к ряду ТВ-каналов и стриминговых площадок, но содержит большое количество рекламы. В заключение он посоветовал удалить с телефона Samsung Global Goals — программу, которая позволяет жертвовать деньги различным фондам через просмотр рекламы.

В конце июня журналисты издания How-To Geek объяснили, что быстрая зарядка в смартфонах может быть ограничена из-за особой настройки или несовместимости аксессуаров.