Рассекречена дата выхода нового MacBook Pro

Apple может представить обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M6 уже в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным издания, M6 станет первым чипом Apple, выполненным по 2-нм техпроцессу TSMC N2, который должен обеспечить более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с нынешними 3-нм решениями. Новый процессор также получит обновленную архитектуру памяти, улучшенный Neural Engine для задач искусственного интеллекта, более быстрые средства кодирования и декодирования видео, а также графический процессор с числом ядер до 12 вместо 10 у M5.

Bloomberg утверждает, что M6 станет единственным чипом нового поколения: Apple не планирует выпускать версии M6 Pro и M6 Max, а более производительные модификации появятся только в составе линейки M7 в 2027 году.

Помимо MacBook Pro, Apple рассматривает возможность использования M6 и в других базовых моделях Mac, однако окончательные планы компании пока остаются неясными.