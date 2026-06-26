Ученые выяснили, как космос влияет на восстановление ДНК

Факторы космического полета воздействуют на клеточные механизмы восстановления ДНК — к такому выводу пришли специалисты Института медико-биологических проблем РАН, проанализировав результаты многомесячного орбитального эксперимента с мухами-дрозофилами, сообщает РИА Новости.

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Заведующая лабораторией биофизики клетки ИМБП Ирина Огнева пояснила, что полученные данные позволяют по-новому взглянуть на работу механизмов восстановления ДНК в условиях длительных космических миссий. Ученые зафиксировали, что повторное воздействие факторов полета меняет клеточный ответ, что ранее не было задокументировано.

В ходе нового этапа исследований, старт которого запланирован на июль 2026 года, биологи намерены изучить вариабельность участков генома, то есть различия в нуклеотидных последовательностях хромосом у мух, появившихся на свет на МКС.

Экспериментальная программа уже включает несколько серий. В апреле 2025 года на станции вывели первое и второе поколения насекомых, летом того же года на борту биоспутника «Бион-М №2 появились девятое и десятое. Осенью на МКС получили 14-е, 15-е и 16-е поколения, а в предстоящую миссию ученые рассчитывают довести счет до 24-го и 25-го.