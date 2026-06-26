Ученые расшифровали свиток из уничтоженного Везувием города

Исследователям впервые удалось полностью виртуально развернуть и прочитать папирусный свиток PHerc. 1667, не прикасаясь к его страницам. Об этом сообщается на официальном сайте проекта Vesuvius Challenge.

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Папирус был найден на вилле в древнеримском Геркулануме, уничтоженном извержением Везувия в I веке н. э. Считается, что особняк принадлежал тестю Юлия Цезаря. Свиток входил в коллекцию из более чем 400 рукописей.

Ранее попытки физически развернуть обугленный свиток приводили к потере большей части материала. Теперь ученые применили рентгеновскую томографию, восстановили внутренний слой и с помощью алгоритмов машинного обучения распознали следы древних чернил.

Расшифрованный текст оказался философским трактатом по этике. Предварительные данные указывают на стоическое сочинение, посвященное природе человека и его нравственному развитию. Один из фрагментов гласит: «Мы исследуем нечто, но не сможем постичь его, если отдалимся от самих себя и собственной природы.

Ранее в Помпеях нашли следы сражения, произошедшего за 100 лет до гибели города при извержении Везувия в 79 году. Группа исследователей из Италии обнаружила свидетельства применения высокотехнологичного орудия во время осады Суллы.