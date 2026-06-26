Климатолог рассказал, чем вызвана жара в Европе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Усиление жары в Европе вызвано физической причиной - смещением на север тропической атмосферной ячейки и проникновением на континент африканских воздушных масс. Об этом сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

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"Если говорить об этой части земного шара, то поля тропической атмосферной ячейки несколько расширяются на север. В результате этого так называемое струйное течение, которое идет от Атлантики к западу от Сахары и из Сахары, глубже проникает в Европу. А это воздух очень сильно нагретый", - сказал Кокорин.

По его словам, смещение полей ячейки приводит к тому, что в Южной, Центральной Европе и на Балканах аномальные температуры выше сорока градусов становятся физически предопределены.

"Расширение тропической ячейки является одним из эффектов глобального потепления. Вся Земля разделена на шесть ячеек атмосферной циркуляции - тропическая, умеренных широт и полярная или, грубо говоря, по экватору, тридцатому и шестидесятому градусу. И тропическая она как бы наступает на умеренную, она расширяется. Это обнаруженный физический эффект", - объяснил климатолог.

Европа с середины июня находится под воздействием аномальной жары. Во Франции, Испании, Италии, Великобритании и ряде других стран температура превышает 40 градусов, власти объявляют красные уровни погодной опасности, закрывают школы, ограничивают проведение массовых мероприятий и призывают жителей ограничить пребывание на улице. Фиксируются перебои в работе транспорта, ухудшение качества воздуха и рост числа несчастных случаев.