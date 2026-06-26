В космосе зафиксировали взрыв неизвестной природы

Опубликованы результаты исследования загадочной вспышки, рентгеновские и радиоволны которой вели себя аномально.

Китайский космический телескоп «Эйнштейн», созданный для поиска высокоэнергетических событий во Вселенной, зафиксировал космический взрыв, который не укладывается ни в одну из известных астрономам моделей. Объект, получивший обозначение EP240305a, произвел двойную рентгеновскую вспышку экстремальной мощности, однако природа этого источника остается загадкой. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Двойной удар из глубин космоса

Аномальное событие произошло 5 марта 2024 года. Находящийся на низкой околоземной орбите зонд зафиксировал мощный рентгеновский транзиент (непостоянный источник). Сигнал состоял из двух последовательных вспышек с интервалом всего в 200 секунд, которые, судя по всему, исходили от одного и того же объекта. Первый всплеск активности продолжался около двух минут, а второй, более мощный — чуть более четырех минут.

Чтобы разгадать природу EP240305a, исследователи оперативно перенаправили на эту область неба сеть наземных и космических телескопов. На протяжении нескольких недель ученые собирали данные в оптическом, инфракрасном, рентгеновском и радиодиапазонах. Выяснилось, что после первоначального взрыва рентгеновское излучение полностью угасло за несколько дней, а радиоизлучение плавно сошло на нет в течение нескольких недель.

Аномалия, ломающая теории

Астрофизики сравнили полученные спектральные данные со всеми известными типами космических рентгеновских сигналов, но ни один из них не оказался похож на EP240305a. Например, при приливном разрушении (когда сверхмассивная черная дыра разрывает звезду) свечение длится месяцами или годами. Радиоизлучение от обычных звездных вспышек, напротив, затухает всего за несколько часов. Другие же быстрые рентгеновские всплески аналогичной длительности вообще не испускают радиоволн.

Больше всего поведение EP240305a напоминает гамма-всплеск (GRB) — колоссальный выброс энергии, происходящий при гибели массивных звезд или слиянии нейтронных. Однако в данном случае телескопы не зафиксировали главного — самого гамма-излучения. В связи с этим авторы работы осторожно классифицировали объект как «темный в гамма-диапазоне транзиент» или «внегалактическую быструю рентгеновскую вспышку».

Если это все же был гамма-всплеск, то его узконаправленный луч мог быть повернут в сторону от Земли, либо жесткое излучение поглотила окружающая плотная материя.