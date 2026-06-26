FT: SpaceX намерена запустить мобильную связь Starlink на потребительском рынке США

Корпорация SpaceX Илона Маска планирует запуск мобильной связи Starlink на потребительском рынке США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл проинформировала, что компания рассматривает возможность "запуска розничного продукта Starlink" и может построить собственную наземную мобильную сеть в США.

Реализация подобных планов потребует от руководства глобальной спутниковой системы связи разработки нового розничного предложения путем продажи мобильных контрактов отдельным клиентам, что столкнет ее в конкурентной борьбе с крупнейшими американскими операторами связи Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile.

Переход SpaceX к розничным контрактам станет одним из наиболее значительных "коммерческих расширений компании" с момента запуска Starlink, которая уже работает более чем в 150 странах мира, предлагая высокоскоростное интернет-соединение через свою спутниковую группировку, говорится в публикации.