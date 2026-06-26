Найден способ удвоить мощность лазерных систем

Специалисты Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) разработали новую схему оптического компрессора фемтосекундного лазера, которая позволяет увеличить мощность петаваттных лазерных систем в 1,5-2 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

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"Физики сегодня вынуждены ограничивать мощность петаваттных лазерных систем, потому что ограничена стойкость их дифракционных решеток (основная часть оптического компрессора - прим. ТАСС). Наша схема позволяет упростить [оптический] компрессор [фемтосекундного лазера] и одновременно увеличить выходные параметры пучка на существующих установках в 1,5-2 раза", - приводятся в сообщении слова академика РАН, старшего научного сотрудника отдела нелинейной и лазерной оптики ИПФ РАН Ефима Хазанова.

Как пояснили в институте, ученые отказались от стандартной схемы компрессора из четырех решеток и оставили две, а также изменили их расположение относительно друг друга. При этом, отмечается, что такая схема позволяет не только увеличить мощность лазерных систем, но и снизить стоимость компрессоров.