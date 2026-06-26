Зонд с российскими приборами приблизился к Меркурию

Меркурианский зонд BepiColombo приступает к фазе выхода на орбиту Меркурия, сообщил Роскосмос.

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Аппарат завершил работу маршевых электрореактивных двигателей 21 июня 2026 года после восьмилетнего перелета, сообщается в канале госкорпорации в Max. Процесс приближения к планете полностью закончится во второй половине ноября этого года.

На борту разделяемого космического аппарата установлено оборудование, созданное при участии российских специалистов. Гамма- и нейтронный спектрометр МГНС, разработанный в ИКИ РАН, предназначен для поиска воды на полюсах и анализа состава грунта. Для изучения экзосферы будет применяться ультрафиолетовый спектрометр PHEBUS, входной оптический блок для которого также создали в ИКИ РАН.

Кроме того, зонд оснащен панорамным энерго-масс-спектрометром PICAM для исследования магнитосферы и химического состава поверхности, который разработали совместно ученые России, Австрии и Франции. Также в кооперации с Японией была создана камера MSASI для наблюдения в лучах натрия, позволяющая определить причины его появления в экзосфере Меркурия.

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