Земные бактерии смогли выжить в условиях Марса

Нидерландский ученый Томмазо Заккария из Медицинского центра Университета Радбауда установил, что микроорганизмы земного происхождения способны выживать на небесных телах, где есть вода, – в частности, на Марсе и на спутниках планет-гигантов. Об этом пишет новостной портал Science X.

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В Немецком аэрокосмическом центре исследователь смоделировал инопланетные условия, подвергнув микроорганизмы радиации, обезвоживанию и низким температурам. Эксперимент подтвердил, что земные экстремофилы — дрожжи и бактерии — демонстрируют высокую приспособляемость к космической среде.

«Они повышают свою способность восстанавливать повреждения ДНК и активировать защитные химические реакции в своих клетках», — подчеркнул Заккария.

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В экспериментах также тестировались патогенные для человека микроорганизмы, в том числе возбудителя пневмонии – бактерию Klebsiella pneumoniae. После моделирования марсианского перелета микробы уменьшились в размерах, но остались жизнеспособными. При этом в лабораторных условиях клетки иммунной системы человека хуже реагировали на такие «сжавшиеся» формы патогенов.

В апреле международная группа исследователей показала, что простые организмы способны выживать в условиях, приближенных к марсианским. Даже сочетание мощных ударных волн и токсичных солей не оказалось для них фатальным.

Ранее новая находка ученых в Китае перевернула представления об эволюции живых существ.