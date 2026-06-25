Apple сделала заявление после удаления приложений VK из App Store

Компания Apple заявила, что удалила приложения VK из App Store в связи с соблюдением санкционных ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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В Apple отметили, что все приложения VK были удалены из магазина в соответствии с правилами соблюдения санкций, подчеркнув, что компания выполняет требования законодательства тех юрисдикций, в которых ведет деятельность. При этом в корпорации не уточнили, о каких именно санкциях идет речь.

Сама компания VK не находится под санкциями США и Евросоюза.

В МИД прокомментировали удаление российских приложений из AppStore

25 июня Apple удалила из App Store 18 приложений компании VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». В Минцифры назвали действия американской компании политически мотивированными и обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявив, что Apple не исполняет требования российского законодательства о предустановке отечественного магазина приложений на свои устройства.