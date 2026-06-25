Загадочные фрески рассказали, как древние японцы представляли смерть

Древние росписи в японских гробницах периода Кофун, которые долгие годы считались изображениями умерших людей, получили новое объяснение. Повторный анализ показал, что человеческие фигуры, вероятнее всего, выполняли не портретную, а символическую функцию, отражая представления о переходе в мир предков.

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Поводом для такого вывода стало изучение 38 расписанных гробниц на острове Кюсю, где сохранилось более половины всех известных в Японии погребальных памятников с настенной живописью. Всего было проанализировано 77 антропоморфных изображений.

Выяснилось, что люди почти всегда изображались значительно меньше геометрических символов, оружия или даже животных. Так, в одной из усыпальниц всадники уступают по размерам собственным лошадям, при этом сами животные прорисованы гораздо детальнее. Подобная композиция, по мнению авторов работы, отражает особую визуальную иерархию, в которой человек не является центральным персонажем.

Не менее показательной оказалась и анонимность фигур. Ни одна из них не имеет выраженных половых признаков, лица встречаются крайне редко, а индивидуальные особенности практически отсутствуют. Вероятно, это было сознательным приемом, подчеркивавшим принадлежность умершего не к конкретной семье или роду, а к единому сообществу предков.

Расположение изображений также оказалось символичным. На входах в гробницы они, вероятно, выполняли роль защитников, а внутри погребальных камер обозначали путь в загробный мир. Таким образом, человеческие фигуры выступали не героями повествования, а своеобразными проводниками между миром живых и миром мертвых.