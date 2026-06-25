ДНК раскрыла неожиданные связи между цивилизациями бронзового века

Предгорья Загроса на территории современного Иракского Курдистана оказались одним из главных центров смешения населения древнего мира. К такому выводу пришла международная группа генетиков, изучившая останки людей, живших здесь в бронзовом и железном веках.

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Материалом для работы послужили скелеты 17 человек, обнаруженные при раскопках поселения Бакр-Ава. Расшифровка ДНК показала, что местные жители происходили сразу от нескольких популяций, связанных с Анатолией, Левантом, Кавказом и Евразийской степью. При этом население более раннего неолитического периода отличалось значительно большей генетической однородностью.

Особое внимание привлек подросток раннего бронзового века. Его наследственность указала на кавказско-степное происхождение, а состав изотопов стронция и кислорода в зубной эмали подтвердил, что незадолго до смерти он переселился сюда из другого региона.

Этот случай стал одним из редких прямых свидетельств дальних миграций людей во II тысячелетии до нашей эры. Полученные данные показывают, что даже горный хребет Загрос не мешал передвижению населения и поддержанию контактов между удаленными общинами.

Выгодное положение Бакр-Авы на путях между Загросом, Иранским плато и Месопотамией, вероятно, и превратило поселение в важный центр пересечения торговых маршрутов, культурных традиций и миграционных потоков.