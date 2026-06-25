Излучение одной из первых галактик дошло до современных телескопов

Астрономы открыли самую далекую из известных галактик, испускающих лаймановский континуум - высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение, сыгравшее ключевую роль в ранней истории Вселенной.

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Галактика получила обозначение LCEz4-M1. Она существовала всего через 420 миллионов лет после Большого взрыва, когда возраст космоса составлял около трех процентов от нынешнего. Это время называют эпохой космического рассвета, когда первые галактики только начинали формировать облик современной Вселенной.

Лаймановский континуум способен ионизировать нейтральный водород, выбивая электроны из его атомов. Именно этот процесс, известный как реионизация, постепенно сделал Вселенную прозрачной для света.

Зафиксировать подобное излучение из столь далекого прошлого крайне сложно. В новой работе были объединены данные телескопов Хаббла и Уэбба, а также спектрографа MUSE на Очень большом телескопе в Чили.

Сначала специалисты уточнили красное смещение LCEz4-M1, а затем выявили сигналы лаймановского континуума. По мнению авторов работы, эта галактика может стать важным ключом к пониманию того, какие объекты отвечали за превращение ранней Вселенной из темной и непрозрачной в доступную для света.