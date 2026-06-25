Уникальная ритуальная "колесница богов" раскопана в Испании

В испанской провинции Бадахос археологи обнаружили миниатюрную бронзовую колесницу, не имеющую аналогов на Пиренейском полуострове. Уникальный артефакт возрастом около 2500 лет сочетает художественные традиции сразу нескольких древних культур и, вероятно, использовался в религиозных обрядах.

© Ayuntamiento de Guarena

Находку сделали при раскопках святилища Касас-дель-Туруньюэло - одного из важнейших памятников загадочной тартесской цивилизации. Ближайшие аналоги известны лишь на территории Италии, где подобные предметы встречались у этрусков. Это указывает на активные культурные контакты народов Средиземноморья в V веке до нашей эры.

Колесницу обнаружили в помещении, примыкающем к главному залу святилища. Рядом лежали бронзовые жаровни, котел и детали сосуда для ритуального омовения ног. По мнению специалистов, миниатюра служила вотивным подношением богам, хотя не исключено, что ее также использовали во время культовых церемоний, например для воскурения ароматических смол.

Особый интерес вызвало оформление находки. Переднюю часть украшает изображение речного бога Ахелоя, выполненное в необычной манере - с высунутым языком. Подобная иконография ранее не встречалась. По бокам расположены грифоны, снизу композицию поддерживают атланты, а конструкция шасси выполнена в традициях этрусских мастеров. В оформлении также прослеживаются мотивы, характерные для Древнего Египта.

По мнению авторов раскопок, необычное сочетание художественных традиций отражает высокий уровень развития тартесской культуры, которая в эпоху своего расцвета контролировала значительную часть юго-запада Пиренейского полуострова и поддерживала широкие связи с другими цивилизациями Средиземноморья.