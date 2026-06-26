Наноалмазы из графена открыли новые возможности для квантовых технологий

Крошечные алмазы размером в несколько нанометров могут быть использованы при биомедицинских исследованиях и в квантовых технологиях. Их научились делать в Германии.

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Немецкие ученые, стремясь получить наноалмазы, пошли по пути выращивания их из графена. Под сильным давлением и в условиях высокой температуры молекулы углерода превращаются в алмазоподобные наноструктуры, имеющие кристаллическую форму.

При этом качество и свойство вновь полученного материала можно контролировать на молекулярном уровне. Ученые получили таким путем микроскопические алмазы размером порядка трех-четырех нанометров.

Еще одним преимуществом получения наноалмазов новым способом является то, что оптические световые центры могут быть включены в алмазную решетку прямо во время синтеза. Ученые полагают, что это позволит создать основу для разработки квантовых датчиков, интегрированных фотонных излучателей и программируемых наноматериалов на основе алмазов.

В перспективе полученные материалы можно использовать для биологических и медицинских исследований. В частности, наноалмазы на основе графена могут служить надежными оптическими трансляторами процессов в клетках или других биологических средах.