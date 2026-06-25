Эксперт рассказал, может ли Роскомнадзор «сломать» iOS

У российских властей есть технические средства для ограничения работы отдельных сервисов iPhone на территории страны. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин, комментируя возможные последствия обращения Минцифры в ФАС после удаления приложений VK из App Store.

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25 июня Apple удалила из App Store ряд приложений российской IT-компании VK, таких как «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыка» и «Дзен». В Минцифры расценили действия американской корпорации как «политически мотивированные». В связи с этим министерство пожаловалось на Apple в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявив, что Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на свои устройствах. По словам Муртазина, в конце концов данная жалоба может положить начало техническим ограничениям работы iPhone на территории России.

Он отметил, что существуют различные способы ограничения работы устройств Apple, включая блокировку по IMEI. Он также считает, что Роскомнадзор обладает возможностями нарушать работу отдельных сервисов iOS, в частности механизмов идентификации пользователей.

«Роскомнадзор может сделать очень простую штуку. Они могут поломать отдельные служебные сервисы, например, идентификацию пользователей», – сказал он.

При этом он добавил, что у россиян останутся в распоряжении сервисы, которые это неудобство позволят нивелировать.

Муртазин также считает, что сама вероятность введения ограничений способна повлиять на рынок. По его словам, пользователи могут начать отказываться от покупки iPhone из-за опасений возможных ограничений.