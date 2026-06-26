Ученые рассказали об опасности изменения климата

Изменение климата стало одной из причин снижения питательной ценности сельхозпродукции, заявилт ученый Ван дер Стратен и его коллеги из других государств.

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Как утверждается, 2 миллиарда жителей Земли страдают от дефицита жизненно важных микроэлементов, или "скрытого голода".

Одной из причин становится ставка выращивание урожайных сортов в ущерб питательным, но стрессовые факторы, связанные с изменением климата, дополнительно снижают содержание ряда питательных веществ в сельскохозяйственных культурах.

Ученый рассказала о своих выводах в Advanced Science.