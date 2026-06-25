Опубликованы первые изображения Samsung Galaxy Watch 9

В Сети появились рендеры новых умных часов Samsung. Судя по всему, Galaxy Watch 9 внешне будут очень похожи на прошлую модель. Главное отличие скрыто внутри.

© Ferra.ru

Вместо прежних процессоров Exynos часы получат чип Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Это подтвердила сама Samsung ещё в начале года.

© OnLeaks / Android Headline

© OnLeaks / Android Headline

© OnLeaks / Android Headline

© OnLeaks / Android Headline

Часы выйдут в двух размерах, 40 мм и 44 мм. У каждой версии будет по два цвета корпуса:

40-мм модель — кремовый или графитовый. 44-мм модель — серебристый или графитовый.

Также предусмотрены официальные сменные ремешки. Ожидаются две версии по типу связи. С Bluetooth и с LTE, версии с 5G, судя по утечкам, снова не будет.

Презентация, по слухам, пройдёт 22 июля.