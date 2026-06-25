Владельцам iPhone дали совет на фоне удаления приложений VK из App Store

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, IT-эксперт Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал удаление сервисов экосистемы VK из App Store. Аналитик оценил мотивы американской корпорации Apple, дал прогноз по поводу возможных переговоров с участием российских властей, а также объяснил, как пользователям iOS сохранить частичный доступ к привычным цифровым продуктам.

Ранее стало известно, что из российского сегмента App Store пропали сразу 16 ключевых приложений холдинга VK, включая саму социальную сеть «ВКонтакте», а также сервисы VK Музыка, VK Мессенджер, VK Видео, «Дзен», «Почта Mail.ru» и другие. До этого Apple исключила из магазина мессенджер «Макс», сославшись на соблюдение санкционного режима, но без уточнения конкретных деталей. На ситуацию уже отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что этот шаг бьет по интересам русскоязычной аудитории, и сообщил о планах властей провести переговоры с американской компанией перед принятием ответных мер.

Эксперт выразил мнение, что блокировка линейки продуктов VK стала продолжением истории с удалением мессенджера «Макс», а Apple руководствуется исключительно собственной логикой трактовки санкционных списков, которая автоматически распространяется на дочерние структуры.

Apple исходит из того, что VK находится под санкциями. Началось все с мессенджера «Макс», а потом перекинулось на остальные сервисы. Вероятно, ограничения наложили из-за подсанкционных компаний-владельцев, и дальше логика Apple сработала автоматически, хотя сам по себе VK под прямыми санкциями не находится. Удаление «Макс» было первым звоночком, а дальше зазвучал колокол: стало очевидно, что если его не вернут, то и остальные приложения холдинга удалят из магазина. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Комментируя перспективы анонсированных Кремлем переговоров с Apple, Владимир Зыков отметил, что любой подобный диалог всегда упирается в финансовые интересы. При этом для достижения компромисса потребуется не только экономический контекст, но и подключение дипломатов высшего ранга.

«Любой переговорный процесс заключается в деньгах. Россия уже лишила Apple возможности зарабатывать на своем рынке. Тем не менее хочется верить, что стороны смогут договориться и найти позиции, при которых и пользователям будет хорошо, и все смогут зарабатывать — и разработчики, и Apple, и Россия. Но для этого нужны очень серьезные соглашения. К переговорам необходимо подключать представителей МИД, нужны переговорщики государственного уровня».

Пока власти ищут точки соприкосновения с зарубежным техногигантом, владельцам iPhone придется адаптироваться к новым условиям. По словам аналитика, техническая возможность оставаться на связи сохраняется благодаря альтернативным веб-форматам, которые не требуют скачивания программ из официального магазина.

«Пользователи могут использовать мобильную веб-версию. Для этого в браузере достаточно нажать кнопку «На главный экран» — сервис отобразится как стандартная иконка, обеспечивая быстрый доступ к профилю. Это касается и почты, и других сервисов холдинга. Сама веб-версия «ВКонтакте» функционирует стабильно, внутри нее сохраняется вся привычная переписка и лента, так что пользователи в любом случае не останутся без связи».

Минцифры ранее назвало удаление VK из App Store политически мотивированным.